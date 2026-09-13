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У ДР Конго кількість випадків Еболи перевищила 7 тисяч, померли майже 3,4 тисячі інфікованих

Наразі 837 пацієнтів перебувають в ізоляції.

У ДР Конго кількість випадків Еболи перевищила 7 тисяч, померли майже 3,4 тисячі інфікованих
Медики дезінфікують тіло чоловіка, інфікованого вірусом Ебола, Конго, 9 червня 2026 року
Фото: EPA/UPG

У Демократичній Республіці Конго кількість зареєстрованих випадків захворювання на лихоманку Ебола досягла 7022, із них 3398 людей померли. Наразі 837 пацієнтів перебувають в ізоляції або проходять лікування.

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на дані влади.

Цього тижня випадки Еболи підтвердили у сьомій провінції країни – Південному Убангі на північному заході ДР Конго, яка межує з Центральноафриканською Республікою та Республікою Конго.

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Найбільше випадків фіксують у провінції Ітурі. Після відновлення навчання захворювання виявили, зокрема, у школах. Там посилили санітарні заходи, а кількість учнів у класах обмежили до 30.

Це 17-та епідемія Еболи в ДР Конго. Спалах розпочався в Ітурі, а згодом поширився на віддалені східні та північні райони країни, де протягом десятиліть діють збройні угруповання.

Нинішній спалах, який став наймасштабнішим в історії ДР Конго, виявили в середині травня. Водночас експерти припускають, що вірус міг поширюватися ще кілька тижнів до офіційного виявлення.

Спалах спричинений рідкісним вірусом Бундібугіо. Схвалених вакцин або ліків проти цього штаму наразі немає, а потенційні препарати проходять випробування.

Ебола передається через контакт із біологічними рідинами інфікованої людини та може спричиняти тяжкі кровотечі й відмову органів. За останні 50 років хвороба забрала життя понад 15 тисяч людей в Африці. Наймасштабніший спалах стався у Західній Африці у 2014–2016 роках – тоді померли понад 11 325 людей.

Новий спалах еболи відрізняється від попередніх

  • Раніше представники ДР Конго заявили, що вірус, який спричинив масовий спалах, може мутувати.
  • Цей спалах Еболи відрізняється від більшості попередніх, оскільки проти рідкісного вірусу Бундібуджйо, що його спричинив, немає схвалених вакцин або методів лікування. Клінічні випробування для них розпочалися в Ітурі – епіцентрі спалаху.
  • У ВООЗ вважають, що спалах, ймовірно, розпочався в лютому, задовго до того, як влада виявила його в одному з найвіддаленіших та найуразливіших районів Конго. Деякі випадки на ранніх стадіях помилково пов’язали з малярією та тифом.
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