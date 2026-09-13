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Унаслідок аварії індонезійського порома загинуло 6 людей, шукають 140

На борту судна перебували 243 особи.

Унаслідок аварії індонезійського порома загинуло 6 людей, шукають 140
Фото: EPA/UPG

Шестеро людей загинули і 97 врятували з пасажирського порома, який зазнав лиха в Яванському морі.

Про це з посиланням на владу Індонезії повідомляє BBC.

Пошуково-рятувальну операцію розпочали після втрати зв'язку із судном “Virgo Transport 8”, на борту якого перебували 243 особи.

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Судно потрапило в несприятливі погодні умови. Пошуки решти пасажирів тривають.

Пором прямував із Сурабаї до міста Банджармасін (Південний Калімантан). Востаннє його місцезнаходження фіксували приблизно за 150 км на південь від Банджармасіна о 18:00 за Гринвічем у суботу.

Для проведення рятувальної операції створили спільну робочу групу за участю індонезійського Агентства з пошуку та порятунку, військово-морських сил, морської поліції та інших служб.

На місце події направили судна й гелікоптер, а всім іншим кораблям у цьому районі Яванського моря доручили повідомляти про будь-які ознаки присутності людей.

  • У серпні біля острова Мадура в Індонезії загорівся інший пором, унаслідок чого загинуло п’ятеро людей.
  • Індонезійський архіпелаг налічує понад 17 000 островів, і пороми тут є поширеним видом транспорту.
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