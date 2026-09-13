Унаслідок аварії індонезійського порома загинуло 6 людей, шукають 140

Шестеро людей загинули і 97 врятували з пасажирського порома, який зазнав лиха в Яванському морі.
Про це з посиланням на владу Індонезії повідомляє BBC.
Пошуково-рятувальну операцію розпочали після втрати зв'язку із судном “Virgo Transport 8”, на борту якого перебували 243 особи.
Судно потрапило в несприятливі погодні умови. Пошуки решти пасажирів тривають.
Пором прямував із Сурабаї до міста Банджармасін (Південний Калімантан). Востаннє його місцезнаходження фіксували приблизно за 150 км на південь від Банджармасіна о 18:00 за Гринвічем у суботу.
Для проведення рятувальної операції створили спільну робочу групу за участю індонезійського Агентства з пошуку та порятунку, військово-морських сил, морської поліції та інших служб.
На місце події направили судна й гелікоптер, а всім іншим кораблям у цьому районі Яванського моря доручили повідомляти про будь-які ознаки присутності людей.
- У серпні біля острова Мадура в Індонезії загорівся інший пором, унаслідок чого загинуло п’ятеро людей.
- Індонезійський архіпелаг налічує понад 17 000 островів, і пороми тут є поширеним видом транспорту.