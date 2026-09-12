У Румунії знайшли уламки дрона після повідомлення про його проліт з боку України

Після падіння виникла невелика пожежа та утворилася вирва.

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У румунському повіті Сучава виявили безпілотник, який упав у кукурудзяному полі поблизу населеного пункту Ботошеніца-Маре.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії, пише Digi24.

Напередодні український та молдовський центри повітряних операцій поінформували румунське Міноборони про безпілотник, який пролетів через повітряний простір обох країн і прямував у бік північного сходу Румунії.

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Після цього в повіті Ботошані оголосили попередження RO-ALERT. Місцеві жителі також повідомляли про безпілотник над населеним пунктом Штіубієнь.

Для моніторингу ситуації з авіабази Борча підняли два румунські винищувачі F-16 .Згодом у районі Ботошеніца-Маре рятувальники та інші сили МВС виявили об’єкт, що впав у кукурудзяному полі.

Після падіння виникла невелика пожежа та утворилася вирва діаметром близько метра і завглибшки приблизно 30 сантиметрів.

За даними румунського Міноборони, внаслідок падіння ніхто не постраждав. Місце події оточили, а для оцінки ситуації на нього направили піротехнічну групу румунської розвідки.