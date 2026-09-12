Американський президент вважає, що з часом це обов’язково станеться.

Президент США Дональд Трамп “із задоволенням” побачив би об’єднання Ірландії з Північною Ірландією, яка перебуває під управлінням Великої Британії.

Про це він під час візиту до Дубліну, пише Reuters.

На його думку, з часом це обов’язково станеться.

“Що ж, я не хочу створювати жодних проблем, але скажу вам: я б дуже хотів побачити їх об’єднаними”, – сказав Трамп журналістам після зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні.

“Звісно, Велика Британія матиме своє слово щодо цього... але я вважаю, що це була б чудово”, – додав американський президент.