Президент США Дональд Трамп “із задоволенням” побачив би об’єднання Ірландії з Північною Ірландією, яка перебуває під управлінням Великої Британії.
Про це він під час візиту до Дубліну, пише Reuters.
На його думку, з часом це обов’язково станеться.
“Що ж, я не хочу створювати жодних проблем, але скажу вам: я б дуже хотів побачити їх об’єднаними”, – сказав Трамп журналістам після зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні.
“Звісно, Велика Британія матиме своє слово щодо цього... але я вважаю, що це була б чудово”, – додав американський президент.
- Американський президент розпочав сьогодні свій дводенний візит до Ірландії. Трамп зустрівся із президенткою Ірландії Кетрін Конноллі і прем'єр-міністром країни Міхалом Мартіном. Після цього Трамп вирушить до свого гольф-курорту в Дунбегу (графство Клер), де проходить турнір “Irish Open”.