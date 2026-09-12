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Трамп заявив, що “із задоволенням” побачив би об’єднану Ірландію

Американський президент вважає, що з часом це обов’язково станеться.

Трамп заявив, що “із задоволенням” побачив би об’єднану Ірландію
Дональд Трамп з президенткою Ірландії Кетрін Коннолі
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп “із задоволенням” побачив би об’єднання Ірландії з Північною Ірландією, яка перебуває під управлінням Великої Британії.

Про це він під час візиту до Дубліну, пише Reuters.

На його думку, з часом це обов’язково станеться.

“Що ж, я не хочу створювати жодних проблем, але скажу вам: я б дуже хотів побачити їх об’єднаними”, – сказав Трамп журналістам після зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні.

“Звісно, Велика Британія матиме своє слово щодо цього... але я вважаю, що це була б чудово”, – додав американський президент.

  • Американський президент розпочав сьогодні свій дводенний візит до Ірландії. Трамп зустрівся із президенткою Ірландії Кетрін Конноллі і прем'єр-міністром країни Міхалом Мартіном. Після цього Трамп вирушить до свого гольф-курорту в Дунбегу (графство Клер), де проходить турнір “Irish Open”.
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