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Португалія вимагає від ЄС фінансування випасу кіз у пожежонебезпечних районах

Експерти наголошують, що блок занадто довго ігнорував цей простий метод запобігання пожежам. 

Португалія вимагає від ЄС фінансування випасу кіз у пожежонебезпечних районах
Карпатська коза
Фото: EPA/UPG

Португалія вимагає закласти у наступному довгостроковому бюджеті Євросоюзу кошти на випас кіз.

Про це повідомляє Politico.

Міністр сільського господарства Португалії Жозе Мануел Фернандес закликає Брюссель фінансувати пастухів, які випасають кіз, корів та овець на чагарниках у пожежонебезпечних районах.

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Експерти наголошують, що ЄС надто довго ігнорував цей простий метод запобігання пожежам. Водночас Португалія та низка регіонів Іспанії вже впроваджують подібні ініціативи власним коштом.

“Ми витрачаємо національні гроші на роботу, яка приносить користь усьому Євросоюзу”, – зазначив Фернандес виданню під час неформальної зустрічі міністрів у Дубліні.

Він також наголосив, що боротьба з пожежами також скорочує викиди вуглецю.

Після посушливого літа низка країн намагається переконати партнерів зберегти багатомільярдні витрати на фермерів у наступному кошторисі євроблоку.

Попри заклики низки держав скоротити видатки на традиційні статті, як-от регіональна підтримка та сільське господарство, такі посадовці, як Фернандес, наголошують, що йдеться не просто про виплати фермерам, а про адаптацію продовольчої системи та сільської місцевості до екстремальних погодних умов.

“Багато хто не знає, що 42% коштів у межах Спільної аграрної політики (САП) спрямовуються на екологічні цілі. Cаме фермери є найкращими друзями довкілля”, – зазначив португальський міністр.

Міністр сільського господарства Португалії Жозе Мануел Фернандес
Фото: EPA/UPG
Міністр сільського господарства Португалії Жозе Мануел Фернандес

Додамо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн має у середу оголосити програмну промову “Про стан Союзу”, де визначить пріоритети блоку на наступний рік. Єврокомісар із питань сільського господарства Крістоф Гансен заявив про очікування конкретних кроків для підготовки ферм до майбутніх посух.

Він додав, що, зокрема, необхідно забезпечити достатньо води для гасіння лісових пожеж і зрошення полів під час посухи.

Міністр сільського господарства Іспанії Луїс Планас також закликав виділити більше коштів ЄС для захисту ферм від посух. Частиною рішення можуть стати культури, вирощені за допомогою нових методів генного редагування, використання яких Європарламент дозволив у липні.

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