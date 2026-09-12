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Україна передала США перелік військових потреб для протидії російській агресії

Міністр оборони Євгеній Хмара обговорив із американськими законодавцями ситуацію на фронті, загрози з боку Росії та потреби України у ППО.

Україна передала США перелік військових потреб для протидії російській агресії
Фото: Міноборони України

Міністр оборони України Євгеній Хмара зустрівся із сенаторами США Томом Тіллісом, Джоном Кертісом та Аланом Армстронгом. Під час переговорів українська сторона передала американським партнерам конкретний перелік потреб для протидії російській агресії, зокрема у сфері ППО.

Про це інформує Міністерство оборони України.

Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на полі бою, ключові загрози з боку Росії, потреби України у засобах ППО та подальшу підтримку Сил оборони.

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Євгеній Хмара подякував Сполученим Штатам за підтримку України, зокрема за допомогу в постачанні критично важливого озброєння через механізми Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) та JUMPSTART.

Міністр оборони поінформував сенаторів про ситуацію на фронті та посилення російських атак. За його словами, Росія нарощує удари по цивільних об'єктах, збільшує виробництво балістичних ракет і реактивних безпілотників, а також атакує судна, які забезпечують український зерновий експорт.

Хмара наголосив, що зупинити Росію можна лише силою, а для цього необхідно продовжувати підтримку Сил оборони України та забезпечувати українських військових засобами для захисту людей і знищення російського воєнного потенціалу.

Окремо сторони обговорили можливість використання українського бойового досвіду для посилення спроможностей США та інших союзників. Українська сторона представила партнерам відповідні напрями та проєкти, які можуть допомогти їм краще підготуватися до сучасних загроз.

У Міністерстві оборони України подякували Сполученим Штатам за підтримку України на шляху до справедливого і тривалого миру.

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