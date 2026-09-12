ЗМІ: сходження поїзда з рейок у Франції могло бути наслідком саботажу

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Сходження поїзда з рейок на північному заході Франції, внаслідок якого постраждали 44 особи, могло бути наслідком саботажу.

Про це повідомляє France24.

На колії виявили фрагмент рейки, тому версія про навмисне втручання розглядається як основна в ході розслідування, зазначило джерело.

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Поїзд, що перевозив 186 пасажирів, прямував між нормандськими містами Руан і Кан. У п’ятницю ввечері потяг зійшов із рейок.

До місця події було направили 130 пожежників, п’ять медичних бригад і 80 одиниць техніки.

Прокурор Руана Себастьєн Галлуа повідомив, що постраждали 44 особи, зокрема 18-річна дівчина, яку евакуювали у “критичному стані”. Результати перевірки машиніста на вміст наркотиків і алкоголю виявилися негативними.

Компанія SNCF Réseau, що управляє французькою залізничною мережею, повідомила AFP про призупинення руху на цій лінії та відключення електропостачання колій, щоб забезпечити умови для роботи екстрених служб.