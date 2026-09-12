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У Німеччині прокуратура висунула обвинувачення сімом імовірним членам ХАМАСу

Підозрювані нібито планували здійснити напад на ізраїльські або єврейські об'єкти в Німеччині чи Австрії. Наразі вони під вартою.

У Німеччині прокуратура висунула обвинувачення сімом імовірним членам ХАМАСу
Фото: EPA/UPG

Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення сімом імовірним членам ісламістського бойового угруповання ХАМАС, пише DW.

За версією слідства, ці чоловіки планували здійснити напад на ізраїльські або єврейські об'єкти в Німеччині чи Австрії.

Як повідомила Федеральна прокуратура в Карлсруе, їх обвинувачують у сприянні придбанню зброї, участі в діяльності іноземної терористичної організації та підготовці акту насильства, що становить загрозу для держави. А також – у сприянні в отриманні вогнепальної зброї та боєприпасів для нападу, спрямованого проти представників Ізраїлю, євреїв або осіб, яких вважають прихильниками Ізраїлю.

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Слідчі вважають, що підозрювані, яких затримали в Німеччині та за кордоном протягом останніх місяців, уже розробляли конкретний план нападу.

Задум набув конкретних обрисів до липня 2025 року. Напад планували здійснити в другу річницю атак ХАМАСу на Ізраїль, що сталися 7 жовтня 2023 року.

За інформацією прокуратури, один із підозрюваних заздалегідь записав відео, в якому брав на себе відповідальність і повідомляв про запланований напад від імені ХАМАСу.

На момент арешту трьох підозрюваних у Берліні 1 жовтня 2025 року угруповання вже отримало одну автоматичну гвинтівку, 13 пістолетів та понад 700 набоїв. Частину цього арсеналу, ймовірно, перевезли до Відня, де зброю зберігав інший підозрюваний, стосовно якого ведеться окреме провадження.

За твердженням прокуратури, усі семеро були пов’язані з ХАМАСом. Підозрюваних заарештували в період із жовтня 2025 року до травня 2026 року. Наразі вони перебувають під вартою в очікуванні суду.

Ще одного ймовірного учасника, Мохаммеда А., заарештували в Лондоні 3 листопада 2025 року за запитом німецьких правоохоронних органів. Його ще не передали Німеччині.

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