Reuters: США можуть використати закон про оборонне виробництво для розширення нафтопереробки

Білий дім шукає спосіб збільшити виробництво пального на тлі зростання цін та перебоїв із постачанням нафти через війну з Іраном.

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Трамп у Пекіні, Китай, 14 травня 2026 року

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість використання Закону про оборонне виробництво (Defense Production Act), щоб збільшити потужності американських нафтопереробних заводів.

Про це Reuters повідомили два джерела, обізнані з планами адміністрації.

Питання використання закону обговорювали під час нещодавньої зустрічі Трампа майже з десятком керівників американських нафтопереробних компаній. Представники Білого дому намагалися з'ясувати, як федеральна підтримка могла б допомогти швидше збільшити виробничі потужності.

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Остаточного рішення щодо механізму фінансування поки немає. За словами джерел, сторони домовилися продовжити консультації.

Керівники нафтопереробних компаній заявили, що державні кошти доцільніше спрямувати на підвищення ефективності та розширення вже існуючих підприємств, а не на будівництво нових заводів. Створення нового НПЗ потребує значно більше коштів і може тривати роками.

Закон про оборонне виробництво вважається інструментом крайньої необхідності. Його ніколи раніше не використовували для збільшення нафтопереробних потужностей. Закон надає президенту повноваження щодо спрямування промислових ресурсів і надання фінансових стимулів компаніям для нарощування виробництва стратегічно важливої продукції.

У квітні Трамп уже підписав указ, який дозволив використовувати цей закон для підтримки та розширення потужностей із видобутку, переробки та транспортування нафти у США.

При цьому американські НПЗ уже працюють майже на максимальному рівні завантаження – близько 98%. Водночас середня ціна дизельного пального в країні вперше перевищила $6 за галон, а бензин також залишається дорогим.

"Потужності Америки з переробки нафти мають вирішальне значення для забезпечення безперервного доступу США до безпечної, доступної та надійної енергії. Розширення цих потужностей є головним пріоритетом президента та його енергетичної команди", – заявила речниця Білого дому Тейлор Роджерс.

За її словами, адміністрація розглядає конкретні варіанти збільшення потужностей, зокрема через регуляторні зміни, прискорення отримання дозволів та додаткові інвестиції.

За останнє десятиліття нафтопереробні потужності США скоротилися через закриття нерентабельних підприємств. Водночас значна частина потужностей країни зосереджена на узбережжі Мексиканської затоки.

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Паралельно адміністрація Трампа намагається розширити доступ США до іноземної нафти.

Нещодавно Трамп домовився про отримання урядом США 35% акцій приватної венесуельської нафтової компанії North American Blue Energy Partners. Компанія отримала права на розробку 17 нафтових родовищ із приблизно 65 млрд барелів підтверджених запасів.

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Угода також передбачає право США купувати венесуельську нафту, зокрема 20% видобутку компанії за собівартістю. У Білому домі заявляють, що в майбутньому мільйони барелів венесуельської нафти перероблятимуться на американських НПЗ.

Одним із потенційних прикладів розширення американської нафтопереробки є проєкт нового НПЗ у Браунсвіллі, штат Техас.

Компанія America First Refining планує побудувати на території порту Браунсвілла підприємство потужністю 168 тисяч барелів на добу. У березні Трамп назвав цей проєкт першим новим НПЗ у США майже за 50 років.

Проєкт підтримує індійська Reliance Industries, яка уклала 20-річну угоду на закупівлю продукції майбутнього заводу.

Проєкт має зв'язки з родиною та адміністрацією Трампа. Дональд Трамп-молодший є пасивним міноритарним інвестором America First Refining, а фінансовим радником компанії виступає Cantor Fitzgerald, засновник якої Говард Лутнік є міністром торгівлі США.