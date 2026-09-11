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У Палаті представників США наступного тижня проголосують за законопроєкт про санкції проти Росії

Проти документа виступають бізнес-групи, зокрема Торговельна палата США і представники роздрібної торгівлі.

У Палаті представників США наступного тижня проголосують за законопроєкт про санкції проти Росії
Конгрес США
Фото: EPA/UPG

Наступного тижня Палата представників США розглядатиме законопроєкт про санкції проти Росії, який минулого місяця переважною більшістю голосів ухвалив Сенат, повідомляє Bloomberg із посиланням на власне джерело.

Документ підготував покійний сенатор від Південної Кароліни Ліндсі Ґрем, який послідовно підтримував Україну. Законопроєкт дає президенту Дональду Трампу право запроваджувати 100-відсоткові мита проти п'яти найбільших покупців російської нафти й газу, а також проти п'яти країн, які найактивніше допомагають Росії обходити енергетичні санкції. Найбільшими покупцями російських нафтопродуктів наразі залишаються Китай, Індія і Туреччина.

Для ухвалення рішення знадобиться проста більшість голосів. Раніше ініціатива зіштовхнулася зі спротивом у Палаті представників через побоювання, що нові заходи розширять тарифні повноваження Трампа і спричинять зростання цін на нафту. Попри це, керівництво Палати вирішило винести документ на голосування одразу після повернення з проміжної конвенції Республіканської партії. Проєкт має двопартійну підтримку і схвалення з боку Білого дому.

Водночас проти законодавчої ініціативи виступають бізнес-групи, зокрема Торговельна палата США і представники роздрібної торгівлі. Вони побоюються, що адміністрація Трампа використає ці механізми для масштабного введення нових мит. 

У своєму листі до керівництва Палати представників бізнес-асоціації закликали конгресменів вилучити з документа норму про мита й зосередитися на точкових санкціях, посиленні боротьби з обходом обмежень і дипломатичній роботі з країнами, які купують російські енергоносії.

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