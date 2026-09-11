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На Дніпропетровщині через терор РФ одна людина загинула, ще 19 поранені

Ворог понад 30 разів атакував 4 райони області.

На Дніпропетровщині через терор РФ одна людина загинула, ще 19 поранені
наслідки атак РФ
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня, 11 вересня, російській окупанти понад 30 разів атакували 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Одна людина загинула, ще 19 отримали поранень.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула, 19 дістали поранень. Серед постраждалих – дитина. Понад 30 разів ворог атакував 4 райони безпілотниками, артилерією та авіабомбами", – ідеться у повідомленні.

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У Дніпрі понівечене підприємство, багатоквартирні будинки, гаражі, автівки. Поранень дістали 18 людей. Восьмеро постраждалих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта лікуватимуться амбулаторно. Серед таких – 14-річний хлопець. Цілили росіяни й по Підгородненській громаді Дніпровського району. 

На Нікопольщині росіяни вдарили по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській і Мирівській громадах. Пошкоджені заклад освіти, інфраструктура,  приватний будинок. Постраждала жінка 53 років.  

У Кам’янському районі противник бив по П’ятихатській, Вільногірській та Божедарівській громадах. Понівечені інфраструктура і сільськогосподарське підприємство. 

На Синельниківщині під ударом була Покровська громада. Зайнялася пожежа.

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