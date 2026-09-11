Військові, які перебувають за кордоном після СЗЧ, можуть повернутися на службу за спрощеною процедурою

Військовослужбовці, які вчинили СЗЧ до 12 червня включно, мають можливість повернутися до служби за спрощеною процедурою, яка діятиме до 20 вересня.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Для цього бійцю необхідно подати рапорт через застосунок «Армія+» і обрати нову частину з переліку понад 70 підрозділів у межах своєї структури.

Командування розглядає та погоджує рапорт упродовж 7 днів для ЗСУ і Державної спеціальної служби транспорту або до 4 днів для Національної гвардії. Після того, як у застосунку з'явиться статус «У дорозі», військовослужбовець має прибути до обраної частини протягом 5 діб.

Міноборони зауважило, що цей статус підтверджує добровільне повернення бійця, однак він не дає права на перетин державного кордону. Для виїзду з країни людина повинна мати відповідний документ, зокрема закордонний паспорт.