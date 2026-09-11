Командиру взводу ЗС РФ повідомили про підозру у катуванні цивільного населення Херсонщини

Окупант катував двох жителів Олешок струмом, бив їх, а одного з потерпілих душив електричним кабелем.

Командиру розвідувального взводу 247-го десантно-штурмового полку зс РФ заочно повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів і звичаїв війни.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, влітку 2023 року 33-річний російський військовий забезпечував окупаційний режим на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини.

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За інформацією проєкту "Книга катів українського народу", йдеться про лейтенанта Шека Володимира В'ячеславовича, уродженця села Ольгине Степновського району Ставропольського краю Росії.

Після руйнування дамби Каховської ГЕС він разом з іншими військовослужбовцями РФ патрулював затоплені Олешки на моторному човні. Під час одного з таких патрулювань окупанти незаконно затримали двох місцевих жителів, які не мали зброї та не брали участі у бойових діях.

Чоловіків доставили до квартири на дев'ятому поверсі багатоповерхівки, де протягом 10 днів утримували у виснажливих умовах – без достатньої кількості їжі та води, належних санітарних умов і медичної допомоги.

Одного з потерпілих командир допитував щодо місцевих волонтерів та його племінника. Під час допитів чоловіка били та катували струмом, під'єднуючи дроти до пальців і кладучи під ноги вологу ганчірку.

Під час одного з допитів підозрюваний накинув потерпілому на шию електричний кабель та душив його до втрати свідомості.

Іншого чоловіка окупанти звинуватили у фіксації вогневих позицій російської армії. Під тортурами від нього намагалися отримати інформацію про передачу даних Силам оборони України.

Чоловіка систематично катували струмом та били по всьому тілу. Унаслідок знущань він отримав численні тяжкі травми, зокрема переломи 11 ребер, грудини та щелепи з обох боків, забої легень і опіки.

Через відсутність медичної допомоги та інфікування ран у потерпілого розвинулася гангрена, що призвела до ампутації пальця на руці.

Наприкінці червня 2023 року обох потерпілих відпустили.

Російському військовому інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів і звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб – ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Підозру повідомили заочно.