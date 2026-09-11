“Політичні маргінали в Польщі не придумали нічого кращого, ніж воювати з могилами".

Україна очікує від компетентних польських органів належної правової оцінки знищення обеліска, встановленого на честь воїнів УПА у селі Долгобичів. Пам'ятник зруйнував проросійський, ультраправий політик Гжегож Браун.

Про це йдеться у пресрелізі МЗС.

Гранітний обеліск увічнює пам'ять українців, загиблих у боях з радянським НКВС. Він стоїть у гміні Долгобичів Грубешівського повіту Люблінського воєводства. Саме тут у 1946 році були поховані загиблі українці, тому пам'ятник було встановлено безпосередньо на братській могилі.

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“Політичні маргінали в Польщі не придумали нічого кращого, ніж воювати з могилами. У час, коли йде реальна війна, яка становить екзистенційну загрозу і для України, і для Польщі. Це ганебна та аморальна поведінка, яка не може викликати нічого крім сорому і засудження у будь-якої нормальної людини”, – зазначили дипломати.

Київ очікує від Варшави відновлення пошкодженої могили, а також інших місць української пам’яті у Польщі та недопущення подібних випадків у майбутньому.

“Україна послідовно виступає за однаковий принцип по обидва боки кордону: українські місця пам’яті в Польщі та польські місця пам’яті в Україні мають бути захищеними. Ніхто не має права перетворювати пам’ять і пошану до померлих на циркову виставу для досягнення своїх політичних цілей. Як говорить польське прислівʼя: “як немає чим привернути увагу, то треба зробити виставу”, – додали у міністерстві.

Проросійський політик з колегою розбили пам'ятник сокирами та молотками

Видання Okko.press повідомило, що поліція розслідує знищення обеліска з 6 вересня.

10 вересня ультраправий, проросійський депутат Європарламенту, голова українофобсткої партії “Конфедерація польської корони” Гжегож Браун опублікував відео, на якому він та інший член його партії, колишній поліцейський, руйнують пам'ятник. Для цього вони використали сокири та молотки.

“Обеліск, який ображає пам'ять жертв геноциду українців проти поляків, слід знести професійними інструментами одразу після документування злочину бандеризму!”, – написав Браун на соціальній платформі X.

Pomnik UPA w gminie Dołhobyczów w powiecie hrubieszowskim do likwidacji❗️



Obelisk obrażający pamięć ofiar ukraińskiego Ludobójstwa na Polakach powinien zostać usunięty profesjonalnymi narzędziami natychmiast po udokumentowaniu przestępstwa banderyzmu!#StopBanderyzacjiPolski… pic.twitter.com/8Q4QZ2z5vJ — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) September 10, 2026