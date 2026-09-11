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Банки виділять $6 млрд на відновлення маршрутів перелітних птахів. Кожен дев’ятий вид – під загрозою зникнення

Загрози для перелітних птахів спричинені переважно діяльністю людини, йдеться у звіті "State of the World’s Birds".

Банки виділять $6 млрд на відновлення маршрутів перелітних птахів. Кожен дев’ятий вид – під загрозою зникнення
Горлиця звичайна
Фото: EPA/UPG

Кожен дев’ятий вид перелітних птахів перебуває під загрозою зникнення, а чисельність 45% таких видів – зокрема зозуль, горлиць звичайних та полярних крячків – скорочується.

Про це йдеться у звіті “Стан птахів світу” (State of the World’s Birds), пише The Guardian.

Минулого року було офіційно визнано вимерлим тонкодзьобого кульона – це перший випадок повного зникнення виду птахів на материковій частині Євразії та Африки за останні століття. 

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Загалом у світі за останні 150 років сім видів перелітних птахів визнано вимерлими або такими, що, ймовірно, зникли.

Тонкодзьобий кульон
Тонкодзьобий кульон

У звіті окреслено загрози для перелітних птахів, спричинені переважно діяльністю людини. Йдеться про, зокрема, інтенсифікацію сільського господарства, нераціональне полювання, забруднення довкілля, поширення агресивних видів та глобальне потепління.

Згідно з аналізом, який кожні чотири роки проводить організація BirdLife International, морські та прибережні птахи, що залежать від морських середовищ існування та прибережних водно-болотних угідь, перебувають у вкрай скрутному становищі.

Стюарт Бутчарт, головний науковий співробітник BirdLife підкреслив, що мігруючі птахи є індикаторами стану природи і скорочення їхньої популяції свідчить про зростання тиску на природні системи, які нас підтримують. 

“Але наука так само чітко говорить: охорона природи працює, скоординовані дії запобігають вимиранню і допомагають популяціям відновитися. Рішення існують: зараз потрібна їхнє впровадження уздовж міграційних маршрутів”, – сказав він.

Звіт опублікували на саміті “Global Flyways” у Найробі (Кенія), де уряди, науковці, природоохоронні громадські організації та фінансові інституції підписали зобов'язання активізувати зусилля із захисту мігруючих птахів уздовж їхніх шляхів міграції – маршрутів, якими між континентами та сезонами переміщуються мільярди птахів.

Окрім того, три банки розвитку інтегрують охорону міграційних шляхів у свої кредитні механізми та виділять 6 мільярдів доларів на захист і відновлення природних середовищ уздовж цих маршрутів.

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