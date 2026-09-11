У Києві затримали адвоката, якого підозрюють у вимаганні $5 млн за «закриття» кримінального провадження

За гроші адвокат обіцяв підозрюваному, який наразі перебуває за кодоном, використати власні зв’язки та вплив для припинення кримінального переслідування.

У Києві затримали адвоката, якого підозрюють у вимаганні 5 мільйонів доларів за «закриття» кримінального провадження.

Як розповіли у СБУ, правник запропонував фігуранту у справі про шахрайство, підроблення документів та легалізацію доходів «вирішити питання» з правоохоронцями. За даними Офісу генпрокурора, адвокат дізнався про розслідування щодо підприємця, який перебував за кордоном і в помешканні якого раніше провели обшуки. Після цього почав поширювати через знайомих даного бізнесмена чутки про нібито підготовку повідомлення йому про підозру, оголошення в міжнародний розшук та екстрадиції в Україну.

Представник бізнесмена зв’язався з адвокатом. Останній запевнив, що має необхідні зв’язки та представляє інтереси заявника. Аби додати ваги своїм словам, він переконував, що вже блокує вручення підозри, нові обшуки та зупинку роботи двох компаній. У разі ж відмови він погрожував активізацією процесуальних дій.

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За гроші адвокат обіцяв підозрюваному, який наразі перебуває за кодоном, використати власні зв’язки та вплив для припинення кримінального переслідування. Також він гарантував, що надалі його «клієнта» не притягуватимуть до відповідальності, не оголосять у міжнародний розшук та не передаватимуть інформацію про нього до Інтерполу.

Крім того, за винагороду він обіцяв не допустити арешту рахунків і майна фігуранта.

Співробітники СБУ затримали адвоката у приміщенні одного з банків у Печерському районі столиці під час одержання «авансу» - 3 млн 800 тис доларів США.

Фото: СБУ Знайдені під час затримання гроші

Щоб замаскувати передачу коштів, фігурант заздалегідь замовив у фінансовій установі аналогічну суму готівки. Його план полягав у тому, щоб одразу після отримання грошей замінити їх на інші банкноти та ускладнити подальше документування злочину.

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Чоловіку повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак визначив можливість внесення застави у розмірі 66 млн 560 тис. грн. Прокуратура не погодилася з визначеним розміром застави та оскаржила ухвалу в апеляційному порядку.

Слідство триває.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення, а також інших осіб, які можуть бути до нього причетними.