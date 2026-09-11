Буданов: «Якщо РФ не припинить війну, удари по ній посилюватимуться»

Якщо Росія не припинить війну, удари України по її території ставатимуть дедалі глибшими та потужнішими, сказав керівник Офісу президента Кирило Буданов у інтервʼю литовському мовнику LSM.

За його словами, Україна продовжуватиме боротися, бо іншого варіанту немає.

«Ми боремося за своє — за своїх людей, за свою територію і за своє майбутнє. Російська Федерація може ухвалити рішення відступити або не відступати. Вона має певну можливість маневру в цьому плані. Ми стоїмо на своїй землі, і ніхто не має права просто так брати й віддавати комусь свою землю», – сказав він.

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На запитання журналіста про посилення ударів по РФ Буданов відповів, що якщо Росія не припинить бойові дії проти України, то «вона на власній шкурі відчує це ще більше й сильніше. Наші удари ставатимуть дедалі глибшими та з більшою бойовою потужністю». За словами політика, Україна готова до припинення вогню, це є офіційною позицією президента.

«Ми готові до припинення бойових дій. Питання в Росії. Це абсолютно публічна, відкрита й офіційна позиція України. Ми готові та прагнемо закінчення війни. Звісно, на нормальних прийнятних умовах, а не у формі ультиматуму: мовляв, віддайте нам усе, і ви ще нам залишитеся винні. Такого не буде», – зазначив він.

Однак, на його думку, найреалістичніший варіант закінчення війни або принаймні припинення бойових дій — із гарантіями безпеки Україні — по фактичній лінії фронту на день досягнення домовленості без будь-якого юридичного визнання з боку України відмови від територій.

Журналіст також запитав про відновлення мирних переговорів із РФ, маючи на увазі нещодавній візит до Києва американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. За словами Буданова, діалог продовжиться, і перемовин хоче українська та американська сторони, проте «питання в російській стороні, наскільки вони реально готові. Це покаже час».

Щодо ситуації з безпекою в Латвії, то Буданов зазначив, що Україна дуже активно здійснює обмін інформацією з відповідними службами та організаціями в цій країні.

«Те, що Російська Федерація тестує гібридний підхід у Латвії — це очевидно. Перейде це на новий рівень чи ні, залежить від ухвалення політичних рішень, які, зі свого боку, значною мірою спиратимуться на оцінку реальних спроможностей Латвії цьому протистояти. Якщо росіяни побачать, що тут усе підготовлено до протидії чи оборони, їм доведеться переглянути свої плани. І це має спрацювати», – зауважив він.