СБУ затримала на Хмельниччині інформатора РФ, підозрюваного в зборі даних для ударів

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На Хмельниччині контррозвідка СБУ затримала чоловіка, який, за даними слідства, працював на російські спецслужби та збирав інформацію про об’єкти для підготовки атак.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Фігурантом виявився безробітний житель Славути. У поле зору російських спецслужб він потрапив через Telegram-канали, де шукав можливості "легкого" заробітку. За завданням росіян чоловік мав обстежувати Славуту та прилеглу територію і визначати потенційні цілі для ударів.

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Йдеться, зокрема, про адміністративні будівлі державних установ, логістичні склади та місця, де можуть перебувати особовий склад і військова техніка.

СБУ встановила, що чоловік уже встиг сфотографувати фасад адміністративної будівлі та контрольно-пропускні пункти військової частини. Наступним завданням було зібрати координати складських приміщень українських військових і передати їх російській стороні.

Під час обшуку у затриманого вилучили смартфон. На ньому зберігалися фотографії українських об’єктів та електронні координати, нанесені на Google Maps.

Слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Фото: СБУ

Фото: СБУ