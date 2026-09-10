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​СБУ: Топпосадовців Луганської ОВА викрили на привласненні 5 млн грн бюджетних коштів

Вони допомагали потрібним фірмам вигравати тендери.

​СБУ: Топпосадовців Луганської ОВА викрили на привласненні 5 млн грн бюджетних коштів
викриття фігурантів корупційної схеми на Луганщині
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала топпосадовців Луганської обласної військової адміністрації, які намагалися привласнити 5 млн грн бюджетних коштів на державних закупівлях.

Як ідеться на сайті СБУ, серед фігурантів - керівник одного з департаментів ОВА і його заступник.

Посадовці штучно створювали видимість конкуренції під час проведення тендерів на оплату послуг і забезпечували перемогу афілійованих підприємств у конкурсній процедурі. За це організатори схеми отримували від підконтрольних комерційних структур регулярні «відкати» у вигляді щомісячних грошових траншів.

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Щоб приховати походження коштів і замаскувати їх передачу «в руки», фігуранти використовували поштові відправлення. СБУ задокументувала такі «посилки» з Кропивницького і Закарпаття.

Співробітники СБУ затримали очільника департаменту ОВА, його заступника, а також їхнього спільника – власника афілійованої компанії.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи з розрахунками «відкатів» і готівку.

Зловмисники отримали підозри у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим у великих розмірах в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

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