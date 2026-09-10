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На Одещині п'яний чоловік погрожував сокирою продавчині та відвідувачам магазину і вкрав велосипед

Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі. 

На Одещині п'яний чоловік погрожував сокирою продавчині та відвідувачам магазину і вкрав велосипед
Фото: Нацполіція

На Одещині в місті Кілія поліцейські затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння в магазині погрожував сокирою продавчині та відвідувачам і вкрав велосипед.

Про це повідомила пресслужба Нацполіціх області. 

Подія сталася наприкінці липня. Встановлено, що 46-річний місцевий житель у стані алкогольного сп’яніння прийшов до магазину, де в нього виник конфлікт із продавчинею через відсутність бажаного товару. 

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"Чоловік нецензурно лаявся на адресу працівниці та інших відвідувачів, поводився агресивно, розмахував руками й ігнорував зауваження. Після цього він пішов з крамниці, а невдовзі повернувся з сокирою, почав розмахувати нею, погрожувати присутнім, шарпати вхідні двері та висловлювати намір пошкодити майно закладу. Продавчині зі ще трьома відвідувачами вдалося зачинитися всередині приміщення, а зловмисник покинув сокиру, забрав чужий велосипед, який знаходився біля крамниці, і поїхав на ньому додому", - розповіли в поліції. 

Велосипед вартістю понад 4,5 тисячі гривень, правоохоронці розшукали і повернули власнику - зловмисник упав із нього, не доїхавши додому, і покинув його в кущах.

Того ж дня поліцейські встановили і порушника і затримали його. На час слідства суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Чоловіку висунуто обвинувачення у "грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень, а також у таємному викраденні чужого майна, тобто крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану".

Максимальне покарання зв ці злочини – вісім років позбавлення волі.

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