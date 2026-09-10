Двоє громадян Азербайджану загинули через атаку дронів на судно у Чорному морі

Вчора,9 вересня, іноземне вантажне судно під назвою «TEDY» з громадянами Азербайджану на борту атакували безпілотники в Чорному морі. Загинули двоє моряків, ще двоє отримали травми.

Про це йдеться у пресрелізі МЗС Азербайджану, а також пише Media.AZ та Astra.

В результаті атаки громадяни Азербайджану Аслан Алієв та Асім Гасимов загинули, а Імран Новрузов та Рауф Алієв отримали поранення, їх доставили до лікарні в Чорноморську.

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«Наразі Міністерство закордонних справ координує дії з дипломатичними представництвами нашої країни, а також компетентними органами відповідних країн з цього питання. Після медичного обстеження та лікування наших поранених громадян вживаються заходи щодо їх повернення до країни та надання їм необхідної консульської підтримки, а також проведення похоронних процедур», - зазначили у міністрестві.

А видання Media.AZ пише, що на момент першої атаки на борту перебували 10 членів екіпажу: четверо громадян Азербайджану, троє громадян Туреччини, двоє громадян Німеччини та один громадянин України.

Пізніше, вночі, коли судно прямувало до порту Констанца, воно зазнало ще двох атак безпілотників. Тоді і загинули люди.

TEDY - це буксир, що також класифікується як морське буксирно-постачальне судно, яке ходить під прапором Сомалі. Його довжина складає близько 30 метрів. Остання позиція буксира була зафіксована 7 вересня у Чорному морі неподалік румунського порту Констанца.

Astra зазначає, що увечері 9 вересня в Міноборони РФ похвалилися про ураження судна типу «буксир», яке начебто супроводжувало судна в порту «Одеса».