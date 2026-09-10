Освітня омбудсманка пояснила, як школам діяти під час жовтого рівня повітряної тривоги

Під час дронової загрози діти не можуть перебувати у класах.

Освітня омбудсманка Надія Лещик заявила, що запровадження жовтого рівня загрози через дронову небезпеку не означає, що учні можуть продовжувати навчання у класах.

Про це Лещик написала у Facebook, коментуючи постанову Кабміну від 4 вересня №1092.

Освітній процес у цей час має бути припинений, а учасники навчання – перейти до укриття. Вона пояснила, що під час жовтого рівня дії закладів освіти фактично мають бути такими самими, як і за червоного: навчання припиняється, а за наявності відповідних умов може продовжуватися в укритті.

Реклама

Якщо захисна споруда не вміщує всіх учнів і працівників одночасно, школа має організувати навчання так, щоб кількість людей у будівлі відповідала місткості укриття. Серед можливих варіантів омбудсманка назвала змішане або позмінне навчання, а також переведення частини класів на дистанційний формат.

Водночас, за словами Лещик, працівників закладів освіти не можна примушувати їхати на роботу під час повітряної тривоги. Вона зазначила, що отримувала скарги на перевірки присутності педагогів на робочих місцях працівниками управлінь освіти.

Окремо омбудсманка звернула увагу на безпеку дороги до школи, зокрема під час підвезення дітей автобусами. Вона запропонувала громадам розглянути встановлення мобільних укриттів на маршрутах до закладів освіти.

Що передувало?

Нещодавно уряд ухвалив низку рішень, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Запровадили розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий – атака дронів. Червоний – коли є підвищена загроза ракетного або комбінованого удару.

В Кабміні кажуть, що при жовтому рівні тривоги бізнес може продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки. Має бути забезпечений доступ відвідувачів і персоналу до укриттів. Червоний рівень означатиме зупинку роботи та обовʼязковий перехід людей в укриття.