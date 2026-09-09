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Корецький: Кабмін виділляє 67,6 млрд грн на стійкість регіонів

На засіданні обговорили відновлення парку локомотивів "Укрзалізниці".

Корецький: Кабмін виділляє 67,6 млрд грн на стійкість регіонів
Сергій Корецький
Фото: Сергій Корецький/Телеграм

Уряд виділив 67,6 млрд грн на реалізацію планів стійкості регіонів та окремих міст. Низка регіонів відстає від визначених графіків у будівництві захисних споруд і підключенні необхідного обладнання.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький за підсумками засідання Оперативного координаційного центру з реалізації планів стійкості регіонів та окремих міст.

"Провів засідання Оперативного координаційного центру з реалізації планів стійкості регіонів та окремих міст. Зіставили фактичний стан робіт із графіками, визначеними РНБО. У низці регіонів є відставання у будівництві захисних споруд і підключенні необхідного обладнання. Доручив Міненерго, Мінінфраструктури та Агентству відновлення посилити контроль за кожним конкретним об’єктом і забезпечити завершення робіт у визначені строки", – повідомляє глава уряду.

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Попри обмежене бюджетне фінансування, уряд  виділив на реалізацію планів стійкості 67,6 млрд грн. Із них 43,7 млрд грн – на інженерний захист об’єктів критичної інфраструктури. 

Окрему увагу під час засідання приділили резервним джерелам живлення критичної інфраструктури.

Регіони повинні максимально наростити їхню кількість, а також сформувати необхідні запаси пального для критичної інфраструктури та соціальної сфери.

Місцева влада несе персональну відповідальність за забезпечення резервного живлення об’єктів тепло- і водопостачання, а також водовідведення.

Також на засіданні обговорили відновлення парку локомотивів "Укрзалізниці", які були втрачені внаслідок російських ударів.

Міністерство фінансів спільно з профільними відомствами має забезпечити необхідне фінансування для відновлення локомотивного парку.

Крім того, Мінінфраструктури доручили розробити механізм страхування працівників і техніки, залучених до будівництва захисних споруд для енергетичних об’єктів у прифронтових регіонах.

Прем’єр-міністр наголосив, що до початку опалювального сезону ще є час, тому всі служби, відомства та органи місцевого самоврядування мають прискорити роботу та забезпечити своєчасне виконання всіх визначених заходів.

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