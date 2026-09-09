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Уряд відсторонив голову Адміністрації судноплавства від виконання обов’язків

Проти Сергія Гурського порушили дисциплінарне провадження.

Уряд відсторонив голову Адміністрації судноплавства від виконання обов’язків
Сергій Гурський
Фото: фейсбук-сторінка Сергія Гурського

Кабмін відсторонив Сергія Гурського від виконання обов’язків голови Адміністрації судноплавства.

Про це повідомило Міністерство з відновлення.

За інформацією відомства, проти Гурського відкрили дисциплінарне провадження.

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«На час проведення дисциплінарного провадження Сергія Гурського відсторонено від виконання посадових обов’язків. Виконання обов’язків голови Адміністрації судноплавства покладено на Сергія Максимова. Підставою для реагування стала інформація щодо можливих порушень у роботі голови Адміністрації судноплавства Сергія Гурського, зокрема у сферах організації судноплавства та дипломування моряків. Оприлюднені факти й твердження потребують належної перевірки та правової оцінки», - заявило Мінвідновлення.

Дисциплінарне провадження здійснюватиме Комісія з питань вищого корпусу державної служби. 

Про його результати комісія має відзвітувати уряду до 23 жовтня.

Крім того, Мінвідновлення звернулося до правоохоронних органів із проханням перевірити оприлюднену інформацію та надати правову оцінку можливим порушенням.

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