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У вересні на виплати військовослужбовцям та членам їхніх сімей спрямують 33,6 млрд грн.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Кошти перерозподілять із резерву, передбаченого для сектору безпеки й оборони, щоб своєчасно забезпечити необхідні виплати у вересні.

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Зокрема, 25,9 млрд грн спрямують на щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ у вересні.

Ще 7,7 млрд грн передбачено на одноразову грошову допомогу у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності військовослужбовця.

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"Виплати нашим захисникам і підтримка їхніх родин, забезпечення Сил оборони необхідним озброєнням та засобами – безумовний пріоритет держави", – наголосив Корецький.

Прем’єр-міністр також закликав урядовців і парламентарів прискорити роботу над необхідними рішеннями та законами для отримання міжнародної фінансової допомоги.

"Це єдиний спосіб збалансувати бюджет в нинішніх умовах", – зазначив він.