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Естонія оголосила про додаткові 100 тисяч євро внеску до Фонду підтримки енергетики

З урахуванням цих грошей загальна внесок цієї країни вже становить понад 2,7 млн євро. 

Естонія оголосила про додаткові 100 тисяч євро внеску до Фонду підтримки енергетики
Фото: Google Maps

Естонія оголосила про додаткове спрямування 100 тис. євро до Фонду підтримки енергетики України. З надходженням цих грошей загальний внесок країни складатиме понад 2,7 млн євро.

Про це повідомили у Міннерго

За словами очільника відомства Дениса Шмигаля, це та підтримка, яка дозволяє готувати українську енергетику до зими, усувати наслідки російських атак та забезпечувати енергетичні компанії всім необхідним для ремонтів. 

Фонд підтримки енергетики України (UESF) створений навесні 2022 року за погодженням з Європейською комісією та Міністерством енергетики України для протидії наслідкам російських атак, спрямованих на критичну енергетичну інфраструктуру.

Загалом за час роботи Фонду підтримки енергетики України до нього надійшли грантові кошти на суму понад 2,4 млрд євро від 40 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій.

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