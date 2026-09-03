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​Голова Комітету Ради з екополітики: Питання експорту газу на сьогодні неактуальне

Найголовніше – наповнення сховищ.

​Голова Комітету Ради з екополітики: Питання експорту газу на сьогодні неактуальне
голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко ( в центрі)
Фото: iportal.rada.gov.ua

Голова комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко вважає, що питання експорту газу неактуальне для України, і відкривати його зарано.

Про це він сказав у коментарі "Енергореформі" у кулуарах Mining Day від Європейської бізнес-асоціації, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не думаю, що питання експорту газу станом на зараз актуальне для України, тим більше перед опалювальним сезоном. Найголовніше – наповнення сховищ. Враховуючи всі виклики, які стоять перед газовою галуззю, думаю, зарано відкривати (питання експорту, - ред.)", – зазначив Бондаренко.

Як відомо, мораторій на експорт газу діє практично від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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