​Голова Комітету Ради з екополітики: Питання експорту газу на сьогодні неактуальне

голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко ( в центрі)

Голова комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко вважає, що питання експорту газу неактуальне для України, і відкривати його зарано.

Про це він сказав у коментарі "Енергореформі" у кулуарах Mining Day від Європейської бізнес-асоціації, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не думаю, що питання експорту газу станом на зараз актуальне для України, тим більше перед опалювальним сезоном. Найголовніше – наповнення сховищ. Враховуючи всі виклики, які стоять перед газовою галуззю, думаю, зарано відкривати (питання експорту, - ред.)", – зазначив Бондаренко.

Як відомо, мораторій на експорт газу діє практично від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про можливість відкриття експорту газу на ринку говорять уже кілька місяців, зазначаючи, що це сприяло б залученню додаткових коштів від його продажу в Україну та активізації видобутку. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Росія посилює удари по видобутку, сховища ще не заповнені. Чому уряд говорить про експорт газу?".