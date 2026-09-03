Нідерланди перевели свої запаси золота зі США та Канади в Британію

Нідерландський центральний банк завершив тривалу операцію з переведення своїх золотих запасів, які раніше зберігалися на території Сполучених Штатів та Канади, до сховищ Банку Англії.

Як пише BBC, в Амстердамі вирішили не довіряти золото північноамериканським державам на тлі складної геополітичної ситуації, зокрема пов'язаної з митною політикою Дональда Трампа. До того ж, у Британії цінний метал в разі потреби може бути швидше та простіше реалізований.

Загальна вага золота, яку Нідерланди забрали з американських сховищ, складає 86 тонн. 27 з них упродовж періоду з березня до серпня було перевезено до Європи океаном. Решту продали на місці, а натомість придбали таку ж кількість вже у Лондоні.

Попри масштаб операції, частка цінного металу, який належить Нідерландам, досі залишається в Америці. Загалом країна на кінець 2025 року володіла понад 612 тоннами золота, вартість якого складала більше 72 мільярдів доларів.