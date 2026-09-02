Ізраїль пригрозив відповісти Британії на потенційні санкції

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що уряд у Єрусалимі відповість Британії симетрично у випадку запровадження санкцій через ситуацію на Західному Березі Йордану.

Як пише BBC, дипломат назвав "великою помилкою" обіцянку свого британського колеги Еда Мілібанда переглянути відносини з Ізраїлем через плани зведення 1200 нових будинків на території, яка міжнародною спільнотою визнається за Палестиною.

Мілібанд хоче знайти спосіб запобігти фінансуванню та промотуванню нових ізраїльських поселень британськими компаніями. Він називає дії уряду Біньяміна Нетаньягу порушенням міжнародних зобов'язань та перетином червоної лінії, який зменшує шанси на мирне вирішення конфлікту на Близькому Сході за моделлю двох незалежних держав.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Енді Бернем також попередив, що розширення поселень може призвести до краху надій на мирне співіснування Ізраїлю та Палестини.