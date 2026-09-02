У Чорногорії розшукують росіянина за підозрою у потрійному вбивстві

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У Чорногорії розшукують росіянина, якого підозрюють у потрійному вбивстві. Поліція розшукує 30-річного громадянина Росії Михайла Шабуніна, якого підозрюють у вбивстві працівників стрільбища.

Про це пише Мілітарний, посилаючись на дані Управління поліції Чорногорії.

Інцидент стався 31 серпня на стрільбищі «Чеська Збройовка» в районі Даниловграда. Поліція виявила тіла трьох чоловіків, які працювали там інструкторами.

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Фото: Борис Пеєвич Чорногорія, місце потрійного вбивства, в якому підозрюють росіянина

Загиблими є мешканці Чорногорії віком 24, 67 та 20 років.

За попередніми даними, Шабунін орендував вогнепальну зброю безпосередньо на стрільбищі, після чого відкрив вогонь по трьох працівниках. Після цього він залишив територію зі зброєю.

Поліція вважає росіянина озброєним і небезпечним. Громадян закликали залишатися вдома, не контактувати з незнайомцями та повідомляти правоохоронцям про підозрілу поведінку.

До пошуків залучили багато поліції, зокрема спецпідрозділи. Правоохоронці встановили блокпости в районі Даниловграда та інших населених пунктах.

Правоохоронці Чорногорії заявили, що після збору необхідної інформації оприлюднять фотографію Шабуніна та його прикмети.