СЗРУ: Нідерланди будують систему захисту від російського шпигунства

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Нідерланди будують єдину систему захисту від російського шпигунства. Уряд країни виніс на громадське обговорення проєкт нового закону про захист національної безпеки розвідувальними та безпековими службами.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Мета такої реформи – підвищити спроможність розвідки своєчасно виявляти й нейтралізувати політичні, кібернетичні, військові та терористичні загрози.

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Головними ризиками Гаага називає розвідувальну й диверсійну активність Росії, китайські операції з викрадення технологій та інформації, а також терористичну діяльність, повʼязану з Іраном та ісламістськими угрупованнями.

Необхідність реформи уряд Нідерландів пояснює надмірним адміністративним навантаженням чинної системи та переходом Росії і Китаю до комплексного використання розвідувальних, кібернетичних, економічних і гібридних інструментів.

Документ передбачає п'ять ключових новацій.

перехід від погодження окремих операцій до комплексного розслідування визначеної загрози

реформу системи незалежного контролю через створення Ради з перевірки та нагляду

нові правила обробки даних, що встановлюють окремі режими для персональних, спеціальних і великих масивів інформації та окремо регулюють застосування ШІ.

розширення взаємодії з банками, університетами, технологічними компаніями та онлайн-платформами, які отримають додаткові обовʼязки щодо надання інформації.

посилення розвідувального забезпечення військових: можливість передавати необроблені дані напряму збройним силам одразу після їх отримання.

"Це має підвищити захист портів, енергетичних об'єктів у Північному морі, підприємств оборонно-промислового комплексу та маршрутів постачання допомоги Україні від шпигунства, кібератак і диверсій з боку кремля", - зазначили в розвідці.