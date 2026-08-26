Однією з головних причин повільного накопичення запасів є нестабільна ситуація на газовому ринку ЄС.

Нідерланди можуть виявитися недостатньо підготовленими до надзвичайно холодної зими через повільне заповнення газових сховищ. Державна газова інфраструктурна компанія Gasunie попередила, що країна не досягне встановленого національного показника запасів до початку опалювального сезону.

Про це пишуть Euronews.

Йдеться про ціль у 115 ТВт·год газу – це приблизно половина річного споживання Нідерландів. Такий обсяг має забезпечити країні необхідний резерв на випадок найсуворішої зими за останні 30 років.

Реклама

За даними Gasunie, за нинішніх умов досягти цього показника вже не вдасться. Компанія водночас наголошує, що невиконання плану саме по собі не означає неминучої загрози перебоїв із постачанням.

Водночас без додаткових заходів Нідерланди не матимуть достатнього запасу на випадок одного з найхолодніших сценаріїв.

Однією з головних причин повільного накопичення запасів є ситуація на європейському газовому ринку. Нині літні ціни на газ вищі за очікувані зимові, тому енергетичним компаніям економічно невигідно купувати паливо зараз, закачувати його у сховища, а потім продавати взимку.

23 серпня нідерландські газові сховища були заповнені лише на 44,26%. Для порівняння, національна ціль передбачає рівень близько 80% до 1 листопада. Це був найнижчий показник серед країн ЄС, щодо якихбули доступні відповідні дані.

Що відбувається на газовому ринку Європи?

Європейські ціни на газ у середу трималися біля позначки 64 євро за МВт·год – більш ніж удвічі вище, ніж на початку року.