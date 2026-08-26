Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
ГоловнаЕкономікаДержава

Нідерландам може не вистачити газу у разі суворої зими, – державна газова компанія

Однією з головних причин повільного накопичення запасів є нестабільна ситуація на газовому ринку ЄС.

Нідерландам може не вистачити газу у разі суворої зими, – державна газова компанія
Гаага, Нідерланди
Фото: EPA/UPG

Нідерланди можуть виявитися недостатньо підготовленими до надзвичайно холодної зими через повільне заповнення газових сховищ. Державна газова інфраструктурна компанія Gasunie попередила, що країна не досягне встановленого національного показника запасів до початку опалювального сезону.

Про це пишуть Euronews.

Йдеться про ціль у 115 ТВт·год газу – це приблизно половина річного споживання Нідерландів. Такий обсяг має забезпечити країні необхідний резерв на випадок найсуворішої зими за останні 30 років.

Реклама

За даними Gasunie, за нинішніх умов досягти цього показника вже не вдасться. Компанія водночас наголошує, що невиконання плану саме по собі не означає неминучої загрози перебоїв із постачанням.

Водночас без додаткових заходів Нідерланди не матимуть достатнього запасу на випадок одного з найхолодніших сценаріїв

Однією з головних причин повільного накопичення запасів є ситуація на європейському газовому ринку. Нині літні ціни на газ вищі за очікувані зимові, тому енергетичним компаніям економічно невигідно купувати паливо зараз, закачувати його у сховища, а потім продавати взимку. 

23 серпня нідерландські газові сховища були заповнені лише на 44,26%. Для порівняння, національна ціль передбачає рівень близько 80% до 1 листопада. Це був найнижчий показник серед країн ЄС, щодо якихбули доступні відповідні дані.

Що відбувається на газовому ринку Європи?

  • Європейські ціни на газ у середу трималися біля позначки 64 євро за МВт·год – більш ніж удвічі вище, ніж на початку року. 
  • Останнім часом котирування різко зросли через побоювання щодо тривалого перекриття Ормузької протоки. Ситуацію частково пом'якшили повідомлення про прогрес у переговорах на Близькому Сході, однак ризики для енергетичного ринку залишаються.
  • Додатковий тиск створює аномальна спека. Високі температури збільшили попит на електроенергію для кондиціонування, водночас спека та посуха обмежили виробництво на гідроелектростанціях і деяких атомних об'єктах. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies