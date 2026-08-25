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Мінфін залучив ще понад 6 млрд грн від продажу облігацій

Найбільш дохідними стали трирічні гривневі облігації зі ставкою 16,47% річних.

Мінфін залучив ще понад 6 млрд грн від продажу облігацій
Міністерство фінансів
Фото: Макс Левин

Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 6,21 млрд грн на черговому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Як повідомила пресслужба Мінфіну, найбільше доходу принесли трирічні гривневі облігації зі ставкою 16,47% річних — вони поповнили бюджет майже на 5 мільярдів гривень. 

Однорічні папери із дохідністю 15,17% забезпечили понад 1 мільярд гривень, а дворічні облігації під 15,63% залучили 197 мільйонів гривень.

З початку 2026 року держава вже отримала від продажу ОВДП понад 328 мільярдів гривень, а за весь час повномасштабної війни ця сума перевищила 2,35 трильйона гривень. 

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