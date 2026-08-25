Російські військові 25 серпня атакували населені пункти Херсонщини з артилерії і безпілотників різних типів.

Як повідомила Херсонська облпрокуратура, загинула людина, ще 9 поранені.

Удень у Херсоні ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого спалахнула пожежа. Через цю атаку загинув чоловік, його особу наразі встановлюють.

Крім того, через скидання вибухових пристроїв із БпЛА у різних районах обласного центру були поранені вісім цивільних. Серед постраждалих — охоронець лікарні, по території якої влучив FPV-дрон. Ще одна людина зазнала травм внаслідок атаки безпілотника у Білозерці. Російські удари пошкодили приватні й багатоквартирні будинки, а також автотранспорт.