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Через російські атаки на Херсонщині загинула людина, дев'ять цивільних поранені

Ворог застосував для обстрілів артилерію і різні типи дронів.

Через російські атаки на Херсонщині загинула людина, дев'ять цивільних поранені
наслідки авіаудару РФ по Херсону
Фото: Херсонська МВА

Російські військові 25 серпня атакували населені пункти Херсонщини з артилерії і безпілотників різних типів. 

Як повідомила Херсонська облпрокуратура, загинула людина, ще 9 поранені.

Удень у Херсоні ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого спалахнула пожежа. Через цю атаку загинув чоловік, його особу наразі встановлюють.

Крім того, через скидання вибухових пристроїв із БпЛА у різних районах обласного центру були поранені вісім цивільних. Серед постраждалих — охоронець лікарні, по території якої влучив FPV-дрон. Ще одна людина зазнала травм внаслідок атаки безпілотника у Білозерці. Російські удари пошкодили приватні й багатоквартирні будинки, а також автотранспорт.

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