Бійці 23-го штурмового полку Р.У.Г корпусу «Хартія» звільнили лісовий масив у Харківській області.

Під час успішної операції в районі Дворічної іноземні військовослужбовці полку зачистили ділянку на південний захід від селища і взяли під контроль північну частину населеного пункту Западне, передає «Суспільне» з посиланням на пресслужбу полку.

Загалом українським бійцям вдалося повернути під контроль 7,5 квадратних кілометрів території.\