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Українські захисники звільнили 7,5 км² території на Куп'янщині

Від ворога зачистили територію в районі Дворічної.

Українські захисники звільнили 7,5 км² території на Куп'янщині
бійці «Хартії», фото ілюстративне
Фото: facebook/13-та бригада НГУ «Хартія»

Бійці 23-го штурмового полку Р.У.Г корпусу «Хартія» звільнили лісовий масив у Харківській області. 

Під час успішної операції в районі Дворічної іноземні військовослужбовці полку зачистили ділянку на південний захід від селища і взяли під контроль північну частину населеного пункту Западне, передає «Суспільне» з посиланням на пресслужбу полку.

Загалом українським бійцям вдалося повернути під контроль 7,5 квадратних кілометрів території.\

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