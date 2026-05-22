Зеленський: від початку року Україна звільнила 590 кілометрів території

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення заявив, що від початку 2026 року українські сили звільнили та взяли під контроль 590 кілометрів території.

За словами президента, ситуація на фронті розвивається не на користь російських окупантів, а українські військові продовжують нарощувати втрати ворога.

"Від початку року 590 кілометрів нашої території звільнено і під контролем. Тенденція – точно не в інтересах окупанта, ми продовжуємо нарощувати показники знищення російського особового складу – це разом із санкціями всіх форм примушує Росію до вибору дипломатії", – заявив Зеленський.

Президент заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті та українських далекобійних операцій.

"Була доповідь також сьогодні головнокомандувача Збройних Сил Олександра Сирського. Наші далекобійні санкції. Ми продовжуємо досягати визначених цілей у Росії, це передусім російська нафтопереробка, їхні нафтові експортні можливості. На цю добу було застосування по НПЗ в Ярославлі – сімсот кілометрів від нашого кордону”, – сказав глава держави.

За словами Зеленського, Україна продовжує далекобійні операції та водночас утримує сильні позиції на фронті.

"Ми продовжуємо наші далекобійні операції. Важливо, що фронтові позиції теж сильні, зокрема є хороші результати на ключових напрямках. Я вдячний всім нашим ДШВ, нашим штурмовикам, вдячний усім підрозділам, які ефективно зупиняють російські штурми. І також дякую всім, хто підтримує нашу армію та Сили безпеки", – наголосив президент.