У Білозерці на Херсонщині окупанти атакували з дрона цивільного

22 травня російські окупанти атакували з БпЛА мешканця Білозерки на Херсонщині. Чоловік звернувся до лікарні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні звернувся житель Білозерки, якого сьогодні росіяни атакували з безпілотника", – ідеться у повідомленні.

Ворог спрямував FPV-дрон у 45-річного чоловіка, який йшов вулицею. Чоловік отримав вибухову травму, забій обличчя, шиї та руки.

Постраждалий лікуватиметься амбулаторно.