У Білозерці на Херсонщині окупанти атакували з дрона цивільного

22 травня російські окупанти атакували з БпЛА мешканця Білозерки на Херсонщині. Чоловік звернувся до лікарні.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Ворог спрямував FPV-дрон у 45-річного чоловіка, який йшов вулицею. Чоловік отримав вибухову травму, забій обличчя, шиї та руки.
Постраждалий лікуватиметься амбулаторно.
- На Херсонщині унаслідок російських атак загинула людина, ще 11 – зазнали поранень. Пошкоджено приватні будинки, культову споруду, автотранспорт.