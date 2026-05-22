На Херсонщині унаслідок атак РФ загинула людина, ще 11 – поранені

Ворог продовжує терор цивільного населення Херсонщини.

Херсонська область, пожежа
Фото: ДСНС України

На Херсонщині унаслідок російських атак загинула людина, ще 11 – зазнали поранень. Пошкоджено приватні будинки, культову споруду, автотранспорт. 

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.   

За даними слідства, 22 травня 2026 року армія РФ била по населених пунктах Херсонщини ствольною та реактивною артилерією,  мінометною зброєю та різного типу БпЛА.  

Унаслідок російської агресії одна людина загинула,11 – отримали травми.  

Вранці у Херсоні внаслідок скидання вибухівки з БпЛА загинув чоловік, ще один отримав поранення. Також в обласному центрі шість цивільних постраждали через артилерійський обстріл.  

У селах Костирка та Українка четверо місцевих жителів дістали травм внаслідок російських атак за допомогою дронів.   

Унаслідок атак пошкоджено приватні будинки, культову споруду, автотранспорт.   

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.

