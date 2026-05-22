Від початку доби агресор 54 рази атакував позиції Сил оборони. Ворог тисне на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Сопич, Прогрес, Нововасилівка, Рижівка, Товстодубове, Лужки, Горожанка, Тополя, Заріччя, Рогізне, Іскрисківщина, на Чернігівщині – Клюси та Берилівка. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Пустогород та Товстодубове Сумської області.

Реклама

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення, противник здійснив 43 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, крім того, завдав чотирьох авіаційних ударів, скинувши сім керованих бомб.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Нововасилівка.

На Куп’янському напрямку сьогодні відбулося одне боєзіткнення поблизу населеного пункту Глушківка.

На Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили п’ять боєзіткнень у районах населених пунктів Дробишеве, Діброва, Ямпіль та Лиман, наразі тривають ще дві спроби загарбників просунутися вперед поблизу Торського та Озерного.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили одну спробу загарбників просунутися вперед у районі населеного пункту Рай-Олександрівка.

На Краматорському та Оріхівському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки та Степанівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Вільне, Білицьке, Родинське, Олександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Удачне та Новопідгородне. Дотепер триває одне боєзіткнення.

Реклама

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у районах населених пунктів Вербове та Запорізьке. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 20 ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Гірке, Залізничне, Воздвижівка, Оленокостянтинівка та Чарівне. Одне боєзіткнення триває.

На Придніпровському напрямку ворог проводив одну атаку позицій наших захисників у районі населеного пункту Гола Пристань.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.