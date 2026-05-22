Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Львові викрили шахраїв, які виманювали гроші у родин загиблих військових

Зловмисники під різними приводами отримували доступ до фінансових номерів телефонів потерпілих, перевипускали SIM-картки та встановлювали контроль над інтернет-банкінгом. 

У Львові викрили шахраїв, які виманювали гроші у родин загиблих військових

У Львівській області поліція викрила групу шахраїв, яка виманювала гроші у родин загиблих військових. Про це повідомили у Національній поліції.

Йдеться про двох чоловіків та жінку – мешканців Львова. Вони підшукували родини загиблих військових та використовували їх психоемоційний стан родин для власного незаконного збагачення.

Зловмисники під різними приводами отримували доступ до фінансових номерів телефонів потерпілих, перевипускали SIM-картки та встановлювали контроль над інтернет-банкінгом. Після цього очікували надходження державних виплат для подальшого зняття готівки.

Реклама

За інформацією слідства, під приводом допомоги в оформленні документів для отримання виплат та відкриття банківського рахунку, фігуранти отримали контроль над фінансовим номером телефону вдови загиблого військовослужбовця ЗСУ.

У подальшому вони заволоділи банківською карткою потерпілої та зняли частину грошей – понад 107 тисяч гривень – які надійшли як грошове забезпечення загиблого військового. 

Крім того, підозрювані очікували надходження одноразової державної допомоги у сумі 15 мільйонів гривень, однак не змогли реалізувати свій план – були викриті правоохоронцями.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies