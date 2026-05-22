У Львові викрили шахраїв, які виманювали гроші у родин загиблих військових

У Львівській області поліція викрила групу шахраїв, яка виманювала гроші у родин загиблих військових. Про це повідомили у Національній поліції.

Йдеться про двох чоловіків та жінку – мешканців Львова. Вони підшукували родини загиблих військових та використовували їх психоемоційний стан родин для власного незаконного збагачення.

Зловмисники під різними приводами отримували доступ до фінансових номерів телефонів потерпілих, перевипускали SIM-картки та встановлювали контроль над інтернет-банкінгом. Після цього очікували надходження державних виплат для подальшого зняття готівки.

За інформацією слідства, під приводом допомоги в оформленні документів для отримання виплат та відкриття банківського рахунку, фігуранти отримали контроль над фінансовим номером телефону вдови загиблого військовослужбовця ЗСУ.

У подальшому вони заволоділи банківською карткою потерпілої та зняли частину грошей – понад 107 тисяч гривень – які надійшли як грошове забезпечення загиблого військового.

Крім того, підозрювані очікували надходження одноразової державної допомоги у сумі 15 мільйонів гривень, однак не змогли реалізувати свій план – були викриті правоохоронцями.