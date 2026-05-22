За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
ГоловнаСуспільствоВійна

У ЦПД заявляють про збільшення фейків про трудових мігрантів в України через проросійські тг-канали

У цьому тренді чітко простежуються ознаки штучного втручання. 

У ЦПД заявляють про збільшення фейків про трудових мігрантів в України через проросійські тг-канали

Центр протидії дезінформації фіксує подальше розгортання кампанії, пов’язаної з маніпулюванням темою трудової міграції в Україні.

Окрім природного суспільного обговорення, у цьому тренді чітко простежуються ознаки штучного втручання. Зокрема, фіксується поширення згенерованого контенту через мережі бот-акаунтів у соцмережах, а також відбувається вкидання фейків на цю тематику через російські та проросійські Telegram-канали. 

Така тактика є характерною для російських дезінформаційних операцій.

Реклама

“Через хвилю емоційних повідомлень та перебільшення українській аудиторії намагаються нав’язати ксенофобські настрої та страхи щодо буцімто “заміщення населення”, – зазначили у ЦПД.

Насправді реальна статистика Мінекономіки спростовує наративи про “масове завезення робочої сили”, масштаби цього процесу значно менші, ніж це подається в маніпулятивних публікаціях у мережі.

Так, за перші чотири місяці 2026 року було видано лише 3,2 тис. дозволів на працевлаштування іноземців. Для порівняння, у 2025 році ця цифра становила 9,5 тис. (включаючи продовжені дозволи), а в довоєнний період в Україні діяло близько 22 тис. таких документів.

Головна мета подібних інформаційних хвиль – штучне створення атмосфери недовіри, дискредитація рішень держави та дестабілізація українського суспільства.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies