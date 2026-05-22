У ЦПД заявляють про збільшення фейків про трудових мігрантів в України через проросійські тг-канали

Центр протидії дезінформації фіксує подальше розгортання кампанії, пов’язаної з маніпулюванням темою трудової міграції в Україні.

Окрім природного суспільного обговорення, у цьому тренді чітко простежуються ознаки штучного втручання. Зокрема, фіксується поширення згенерованого контенту через мережі бот-акаунтів у соцмережах, а також відбувається вкидання фейків на цю тематику через російські та проросійські Telegram-канали.

Така тактика є характерною для російських дезінформаційних операцій.

“Через хвилю емоційних повідомлень та перебільшення українській аудиторії намагаються нав’язати ксенофобські настрої та страхи щодо буцімто “заміщення населення”, – зазначили у ЦПД.

Насправді реальна статистика Мінекономіки спростовує наративи про “масове завезення робочої сили”, масштаби цього процесу значно менші, ніж це подається в маніпулятивних публікаціях у мережі.

Так, за перші чотири місяці 2026 року було видано лише 3,2 тис. дозволів на працевлаштування іноземців. Для порівняння, у 2025 році ця цифра становила 9,5 тис. (включаючи продовжені дозволи), а в довоєнний період в Україні діяло близько 22 тис. таких документів.

Головна мета подібних інформаційних хвиль – штучне створення атмосфери недовіри, дискредитація рішень держави та дестабілізація українського суспільства.