Затримали підозрюваних у корегуванні ударів по Київщині та Одещині

Українські правоохоронці затримали чоловіків, яких підозрюют у корегуванні ударів ворога по Київщині та Одещині. Серед цілей РФ були відомі політики та представники командування сектору безпеки та оборони України.

Про це повідомляє СБУ.

Зокрема військова контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві одного із законспірованих агентів фсб, якого ворожа спецслужба 12 років тримала у «режимі очікування». Замовлення ФСБ виконував завербований ворогом ІТ-фахівець з Миколаєва. Росія залучила його до співпраці ще у 2014 році та «законсервувала» для подальших завдань.

Нещодавно російська спецслужба «активувала» агента і доручила йому переїхати до Києва для збору даних про публічних осіб, проти яких РФ готувала диверсії та теракти. Від лютого цього року він готував координати для прицільного ракетного удару рашистів по Києву, в тому числі по будинку голови ДСНС України. Під прицілом ворога були відомі політики та представники командування сектору безпеки та оборони України. Чоловік мав відстежувати адреси помешкань та маршрути руху потенційних «цілей» і доповідати про це куратору в Москві.

Агент заводив нові знайомства, які потім «втемну» використовував для отримання розвідувальної інформації. Дуже часто він працював під прикриттям надання приватних послуг з адміністрування комп’ютерних систем та їхнього техобслуговування, а потім під виглядом побутових розмов випитував потрібну інформацію.

Згодом він завербував ще одного айтішника – мешканця Одеси. Вони створили цілу мережу інформаторів, які «зливали» дані про дислокацію українських військ.

Співробітники СБУ затримали агента в орендованій квартирі у Києві. Одночасно із затримали в Одесі його спільника. Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами роботи на фсб.

Фото: СБУ Один із затриманих підозрюваних

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловіки перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.