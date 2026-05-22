Сили оборони знешкодили 115 зі 124 дронів, запущених Росією вночі

У ніч на 22 травня, починаючи з 18:00, Росія атакувала 124 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” з окупованого Криму і російських напрямків Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ. Зафіксовано влучання семи дронів на 5 локаціях, падіння уламків – ще на 5.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Про це повідомили в Повітряних силах.

“За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 115 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни”, – йдеться у повідомленні.