Після відключення російських Starlink Україна повернула 400 квадратних кілометрів території

Агентство військової розвідки США у своєму звіті стверджує, що Україна під час контрнаступальних операцій 2026 року змогла повернути під свій контроль близько 400 квадратних кілометрів території.

Як пише Bloomberg, причиною перших з 2023 року успіхів ЗСУ у деокупації своєї землі американці вважають відключення сірих термінал супутникового інтернету Starlink, який використовували росіяни. Ворог застосовував портативні станції для координації дій та запуску дронів, але був змушений адаптуватися до нових умов, що надало українським військам тимчасову, але дуже суттєву перевагу.

Ще одним ударом для окупантів стало придушення Кремлем роботи месенджера Telegram, який теж відігравав велику роль у зв'язку всередині армії.