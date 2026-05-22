За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
ГоловнаСуспільствоВійна

Після відключення російських Starlink Україна повернула 400 квадратних кілометрів території

Американська розвідка відзначає прогрес ЗСУ після позбавлення ворога технічних можливостей.

Міністр оборони Михайло Федоров зі Starlink
Фото: Telegram/Fedorov

Агентство військової розвідки США у своєму звіті стверджує, що Україна під час контрнаступальних операцій 2026 року змогла повернути під свій контроль близько 400 квадратних кілометрів території.

Як пише Bloomberg, причиною перших з 2023 року успіхів ЗСУ у деокупації своєї землі американці вважають відключення сірих термінал супутникового інтернету Starlink, який використовували росіяни. Ворог застосовував портативні станції для координації дій та запуску дронів, але був змушений адаптуватися до нових умов, що надало українським військам тимчасову, але дуже суттєву перевагу.

Ще одним ударом для окупантів стало придушення Кремлем роботи месенджера Telegram, який теж відігравав велику роль у зв'язку всередині армії. 

