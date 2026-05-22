Сибіга заявив про переломний момент у російсько-українській війні

Міністр закордонних справ наголосив, що Україна більше не просто просить про допомогу.

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС

За підсумками зустрічі міністрів країн НАТО та України у шведському Гельсинборгу очільник вітчизняного МЗС Андрій Сибіга заявив у мережі X про те, що у війні з Росією настав переломний момент.

Очільник української дипломатії вважає, що тиск на Москву зростає. Перевага ворога у живій силі припинила бути вирішальним чинником. Україна ж більше не просто просить про допомогу, а сама здатна бути не тільки партнером, але й донором і робити величезний внесок у глобальну безпеку.

Сибіга закликав країни НАТО інвестувати в оборону України, що має принести "найбільші дивіденди миру за нашого життя".

Голова МЗС окреслив три основні напрямки роботи для досягнення завершення війни: дипломатія, тиск та сила. Для їхньої реалізації потрібен новий поштовх у переговорах та продовження українських "далекобійних санкцій" у вигляді атак на російську нафтогазову галузь.

