Головне за четвер, 21 травня: атаки на Дніпропетровщину, майже 200 боєзіткнень, справа про кришування "порноофісів"

Бойові дії на Донеччині, 197 бойових зіткнень, ворожі обстріли, День вишиванки, повернення в Україну праху очільника ОУН. Яким запам’ятається 1548-й день повномасштабної війни.

21 травня російські окупанти атакували Дніпропетровщину, поранили загалом 17 осіб, повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, росіяни майже 30 разів обстріляли чотири райони області безпілотниками та артилерією.

У Дніпрі понівечені багатоповерхівки. За оновленими даними, тут постраждали 19 людей.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 21 травня на фронті від початку доби відбулося 197 бойових зіткнень.

Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку - 43.

Суд взяв під варту п’ятьох підозрюваних у справі про корупційне прикриття мережі «порноофісів», повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, посадовці поліції та наближені до них особи могли отримувати гроші за безперешкодну роботу приміщень, де незаконно створювали та поширювали контент порнографічного характеру.

Усім п’ятьом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Військова контррозвідка Служби безпеки разом із Бюро економічної безпеки викрили схему привласнення бюджетних коштів на державних закупівлях для армії.

За даними слідства, впродовж 2022–2024 років зловмисники розкрали понад 71 мільйон гривень на постачанні оптових партій продуктів харчування для українських військових. Організатором схеми виявився колишній керівник Департаменту державних закупівель Міністерства оборони.

Отримавши гроші на рахунки, підрядники відвантажили військовим продукцію низької якості, яка не відповідала вимогам ДСТУ і встановленим нормам забезпечення. Завдяки цьому ділки штучно здешевили для себе вартість товарів, а отриману «різницю» у 71 мільйон гривень розділили між собою.

Апеляційна палата Вищого антикорсуду 21 травня, розглянувши скарги на обраний для колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака запобіжний захід, залишила його без змін.

Рішення оскаржували і сторона захисту, і сторона обвинувачення. САП просила про заставу в 180 млн гривень – як в суді першої інстанції.

Вишиванка асоціюється в українців насамперед із національною ідентичністю, хоча її носять переважно кілька разів на рік, зокрема - в День вишиванки, який цьогоріч припав на 21 травня.

Про це свідчать результати дослідження Gradus. Для половини опитаних українців вишиванка є передусім символом національної ідентичності. Ще чверть сприймають її як традиційний святковий одяг.

Водночас, попри високу символічну цінність, вишиванка не є універсальним елементом гардероба: 37% українців мають щонайменше одну вишиванку, ще 28% – дві або три. Водночас значна частина респондентів – 35% чоловіків і 25% жінок – відповіли, що не мають жодної.

На кордоні зі Словаччиною зустріли прах полковника Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник, повідомили у Держприкордонслужбі.

У пункті пропуску “Ужгород” провели церемонію зустрічі на рідній землі праху українського військового й політичного діяча, одного з керівників українського націоналістичного руху XX століття й очільника ОУН полковника Андрія Мельника та його дружини – невтомної хранительки національних традицій Софії Федак-Мельник.

Тіла подружжя повернулися в Україну після понад сімдесятирічного перебування у місці поховання в Люксембурзі.

За ініціативи Президента України, у рамках створення Пантеону національних Героїв, цьогоріч Україна ухвалила рішення про перепоховання останків Провідника українських державників і його дружини на Національному військовому меморіальному кладовищі.

