наслідки російської атаки на Дніпро, 21 травня 2026 року

21 травня російські окупанти атакували Дніпропетровщину і поранили загалом 17 осіб.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.

За словами Ганжі, майже 30 разів росіяни обстріляли чотири райони області безпілотниками та артилерією.

Зокрема, у Дніпрі понівечені багатоповерхівки. За оновленими даними, тут постраждали 19 людей.

У Кривому Розі пошкоджене підприємство. Поранений чоловік.

На Синельниківщині під ударом були Васильківська, Слов'янська та Покровська громади.

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Покровській громадах. Виникла пожежа. Постраждав чоловік. також понівечена інфраструктура.