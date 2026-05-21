Суспільство / Війна

На Дніпропетровщині – понад два десятки поранених через російські обстріли (оновлено)

Ворог застосував дрони й артилерію.

наслідки російської атаки на Дніпро, 21 травня 2026 року
Фото: Telegram/Олександр Ганжа

21 травня російські окупанти атакували Дніпропетровщину і поранили загалом 17 осіб.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.

За словами Ганжі, майже 30 разів росіяни обстріляли чотири райони області безпілотниками та артилерією.

Зокрема, у Дніпрі понівечені багатоповерхівки. За оновленими даними, тут постраждали 19 людей. 

У Кривому Розі пошкоджене підприємство. Поранений чоловік. 

На Синельниківщині під ударом були Васильківська, Слов'янська та Покровська громади. 

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Покровській громадах. Виникла пожежа. Постраждав чоловік. також понівечена інфраструктура.

