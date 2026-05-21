Сибіга: висміювання роспропаганди часто є більш дієвим, ніж її спростування

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Сьогодні Москва приділяє пропаганді більше уваги, ніж раніше, бо вже і в самій Росії стає очевидним, що вона не здатна досягти своїх цілей на традиційному полі бою.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час онлайн-виступу на Kyiv Stratcom Forum 2026, повідомляє Укрінформ

"Путін закидає ідею Шредера як посередника не тому, що справді розраховує посадити свого старого приятеля за стіл перемовин - він робить це, щоб наші партнери говорили, сперечалися і дискутували про Шредера замість того, щоб спитати, чи Росія взагалі хоче миру", - зауважив Сибіга.

На його переконання, висміювання і "тролінг" кремлівської пропаганди часто є більш дієвим, ніж спростування, і це - теж асиметричний підхід у боротьбі з агресором, адже кожен диктатор найбільше боїться здатися слабким та смішним.

"Україні довелося швидко опанувати ефективний опір інформаційній агресії. І сьогодні ми вже не просто даємо відсіч у битві за мізки та серце. Ми навчилися перемагати в ній. І цей наш досвід також затребуваний у світі. Як і у випадку з нашими спеціальними «далекобійними санкціями», успіхи у когнітивній війні засновані на асиметрії. Щоб перемогти парад воєнних злочинців у Москві, Україні сьогодні не треба його атакувати - достатньо його, навпаки, дозволити. Парадоксально, але дієво", - зазначив голова МЗС.

У цьому контексті він наголосив на важливості проактивних дій.

"Критично важливо перехоплювати ініціативу і задавати тон, переходити від «комунікації щита» до «комунікації меча». Напад, а не оборона, проактивні дії, а не реакція, зміна динаміки замість чужої гри - саме такими принципами сьогодні керується українська дипломатія", - сказав міністр.

Він також додав, що наразі важливо діяти злагоджено разом із союзниками. 

"Рівень та складність загроз вимагає не поодиноких зусиль, а скоординованої міжнародної протидії. Ми бачимо, як Росія намагається ділити суспільства та робити внутрішню політику чинником розбрату. Протидіяти цьому можна лише разом. Український досвід сьогодні потрібен усім союзникам. І ми готові ним ділитися. Переконаний, що для цього необхідні нові дієві формати взаємодії між державами. І Україна готова тут прилити лідерство та бути основою такої платформи взаємодії. Це про нашу колективну безпеку, стійкість та опірність", - резюмував Сибіга. 

Раніше Служба зовнішньої розвідки попередила про підготовку Росії до нової інформаційної кампанії проти України. А окупованих територіях готують майбутніх вчителів російської пропаганди. 

