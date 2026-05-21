МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до уражених спалахом Еболи регіонів ДР Конго

У зв’язку із офіційним підтвердженням 17 травня 2026 року Всесвітньою організацією охорони здоров’я факту спалаху епідемії вірусу Ебола у Демократичній Республіці Конго, МЗС України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до регіону, враженого епідемією. Вірус швидко поширюється провінціями Ітурі та Південне Ківу.

Громадянам України, які вже перебувають на території ДР Конго, рекомендується:

утриматися від поїздок до згаданих провінцій;

неухильно дотримуватися вказівок місцевих компетентних органів;

постійно відстежувати офіційні повідомлення Посольства України в ДР Конго.

У разі надзвичайної ситуації:

Гаряча лінія Посольства України в Демократичній Республіці Конго:

+243 82 000 7109 (WhatsApp, Signal, Telegram), e-mail: [email protected], [email protected].

Цілодобова гаряча лінія МЗС України: +38 044 238 15 88, email: [email protected].