США відкривають консульство в Гренландії

Люди йдуть біля нового консульства США на вулиці Іманек у Нууку

У Гренландії відкривається перше із 1950 року консульство США. Воно буде розташоване в Нууку. У місті заплановані протести.

Про це пише Bloomberg.

Новий об’єкт має на меті «зблизити» США та Гренландію, заявив посол США в Данії Кеннет Гауері. Хоча США відновили свою дипломатичну присутність у Нууку ще у 2020 році, досі американські посадовці працювали в приміщеннях, які використовувалися данськими військовими.

«Це фактично демонструє рівень нашої довгострокової відданості Гренландії», – сказав Гауері.

За його словами, консульство прийматиме офіційні візити, бізнес-делегації та культурні заходи, а також підтримуватиме американців, які приїжджають на острів, і надаватиме візові послуги жителям Гренландії.

Відкриття консульства відбувається після візиту новопризначеного спецпредставника Трампа з питань Гренландії Джеффа Лендрі до Нууку. Відвідини Гренландії привернули значну увагу та знову посилили побоювання щодо намірів Вашингтона стосовно острова.

Лендрі заявив, що у четвер планує поінформувати Трампа про потенційні бізнес-можливості в Гренландії.