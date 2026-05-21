СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Світ

США відкривають консульство в Гренландії

Консульство прийматиме офіційні візити, бізнес-делегації та культурні заходи, а також підтримуватиме американців, які приїжджають на острів, і надаватиме візові послуги жителям Гренландії.

Люди йдуть біля нового консульства США на вулиці Іманек у Нууку
Фото: EPA/UPG

У Гренландії відкривається перше із 1950 року консульство США. Воно буде розташоване в Нууку. У місті заплановані протести.

Про це пише Bloomberg.

Новий об’єкт має на меті «зблизити» США та Гренландію, заявив посол США в Данії Кеннет Гауері. Хоча США відновили свою дипломатичну присутність у Нууку ще у 2020 році, досі американські посадовці працювали в приміщеннях, які використовувалися данськими військовими.

«Це фактично демонструє рівень нашої довгострокової відданості Гренландії», –  сказав Гауері.

За його словами, консульство прийматиме офіційні візити, бізнес-делегації та культурні заходи, а також підтримуватиме американців, які приїжджають на острів, і надаватиме візові послуги жителям Гренландії.

Відкриття консульства відбувається після візиту новопризначеного спецпредставника Трампа з питань Гренландії Джеффа Лендрі до Нууку. Відвідини Гренландії привернули значну увагу та знову посилили побоювання щодо намірів Вашингтона стосовно острова.

Лендрі заявив, що у четвер планує поінформувати Трампа про потенційні бізнес-можливості в Гренландії.

